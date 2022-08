Preme l’acceleratore invece del freno: auto piomba in spiaggia fra i bagnanti

Auto fuori controllo sfonda uno chalet balneare e piomba in spiaggia fra i bagnanti. Terrore stamattina in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove un’auto a bordo di una Range Rover ha perso il controllo del mezzo. La donna si è messa alla guida e, stando a quando ha raccontato poi lei ai soccorritori, “ho premuto l’acceleratore invece del freno”. Dunque durante una manovra la conducente, invece di frenare avrebbe affondato il pedale della velocità.

Nessun ferito dunque ma sono stati attimi di puro terrore nella nostra struttura balneare della costa toscana. E’ stata la stessa donna a fermare la corsa sulla spiaggia. Immediata, da parte dei bagnanti e della direzione dello stabilimento, la richiesta di soccorso. Sono arrivate le ambulanze del 118. Poi sono arrivati i soccorsi per portarla in ospedale. Ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. La zona è stata interdetta perché adesso ci sarà da chiarire bene che cosa sia successo. Alcuni testimoni hanno parlato di un "un boato pazzesco” dopo il quale è stata fortunatamente solo sfiorata una tragedia.