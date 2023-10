Auto travolge una ragazza di 16 anni: morta sul colpo

Tragedia sulle strade di Torino. Nella mattina di oggi, venerdì 20 ottobre, una Volkswagen Bora che viaggiava in direzione di San Mauro Torinese ha investito una ragazza ucraina di 16 anni uccidendola sul colpo. L'uomo al volante si è immediatamente fermato a prestarle soccorso ma ormai non c'era più nulla da fare. La dinamica precisa dell'accaduto è al vaglio della polizia locale, intervenuta con la squadra infortunistica. Impossibile, al momento, stabilire se la giovane, che viveva in una comunità della zona, si trovasse sulle strisce pedonali al momento dell'impatto. L'incidente ha provocato rallentamenti e la deviazione delle linee 30 e 61.

"Una morte che poteva essere evitata"

Ironia della sorte vuole che l'attraversamento pedonale in questione è stato oggetto di attenzione ieri - giovedì 19 ottobre - durante la seduta della commissione trasporti del Comune di Torino. Il 17 ottobre del 2022 (un anno fa) venne approvata dal consiglio comunale una mozione di Pierlucio Firrao, consigliere comunale di Torino Bellissima, che impegnava l'amministrazione comunale a installare un semaforo fisso per il passaggio a chiamata o attivo negli orari di maggior affluenza.

In commissione comunale ieri è stata richiamata a un anno di distanza la mozione, anche in seguito a un altro incidente della scorsa settimana. L’atto, come detto, è stato approvato il 17 ottobre 2022; il 18 maggio 2023 è stata chiesta la prima verifica perché ancora non era stato fatto nulla; ieri l'ultima verifica in commissione trasporti.

"Una notizia terribile, una tragedia annunciata che purtroppo non siamo riusciti ad evitare", scrivono i consiglieri comunali di Torino Bellissima, "Da un anno chiediamo di intervenire su questo incrocio e di mettere un semaforo fisso, ma ancora ieri in Commissione Trasporti questa amministrazione ha mostrato tutta la sua inerzia. E oggi piangiamo una giovane vita. Un affettuoso pensiero alle persone che le erano vicine".

