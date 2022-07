Auto sbanda e travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti

Quattro morti e almeno sei feriti: questo il tragico bilancio del drammatico incidente avvenuto intorno alle ore 11 di oggi, giovedì 14 luglio, in via Pupilli all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, investendo frontalmente un gruppo di ciclisti. A quanto si apprende dalla Asl di Grosseto tre ciclisti ed il conducente dell'auto sono deceduti nell'incidente. L'uomo alla guida, un novantenne di Montepescali, frazione che si trova proprio sopra Braccagni, avrebbe accusato un malore.

Il gruppo di ciclomotori era invece composto da circa 20 persone, tutti amici che condividevano ogni settimana la passione per le due ruote: tutti originari della provincia di Grosseto, erano partiti da Massa Marittima e stavano tornando verso il Grossetano.

Per un ciclista, in codice 3, è intervenuta l'auto medica di Grosseto ed è stato trasportato con Pegaso 1 all'ospedale Le Scotte di Siena. Gli altri cinque sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Grosseto. Sono intervenuti sul posto carabinieri e polizia stradale. Il consiglio comunale di Grosseto, che si stava svolgendo in quel momento, è stato interrotto per permettere alla stessa struttura comunale di intervenire e di avere aggiornamenti.