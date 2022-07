Ha un malore e travolge col suv un gruppo di ciclisti: chi sono le 4 vittime

Sono state tutte identificate le vittime dell'incidente avvenuto oggi, 14 luglio, a Braccagni (in provincia di Grosseto) dove un suv ha travolto dei cicloamatori uccidendone tre. Oltre ai tre ciclisti è morto anche in conducente dell'auto.

A perdere la vita Mario Fiorillo, aveva 82 anni ed era residente a Montepescali (Grosseto). Era lui al volante. I tre ciclisti morti sono invece Antonio Panico, 56 anni, Roberto Seripa, 71 anni, e Milo Naldini di 75 anni. Le salme dei quattro sono state trasportate all'ospedale di Grosseto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Altre sei persone sono rimaste ferite e una è grave.

"Ho sentito un gran frastuoono, poi la strage"

Per ragioni da chiarire, forse un malore, il conducente del suv ha sbandato e ha centrato in pieno la carovana di ciclisti che proveniva da Massa Marittima. "Eravamo un gruppo di 20 ciclisti circa. Ho visto questa auto che si allargava, come se avesse un ostacolo davanti a sé. Pensavo dovesse girare verso un negozio di infissi. E invece veniva sempre più qua. Io sono riuscita a passare - racconta Maura N., una sopravvissuta -. Poi mi sono girata, e ho visto la strage. Io mi sono salvata perché ero nella parte davanti del gruppo. A quel punto - ha proseguito la ciclista - ho sentito un gran frastuono e subito dopo mi sono resa conto della strage. Siamo un gruppo di amici con la passione per la bicicletta ed eravamo partiti tutti insieme questa mattina per un giro in bici come facciamo spesso durante la settimana".