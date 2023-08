Sfonda il cancello del comune col bus, poi scende e gli dà fuoco

Come nei peggiori attentati terroristici, ma per fortuna senza le stesse conseguenze. Un bus turistico privato ha sfondato in retromarcia il cancello d'ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il conducente è poi sceso dal mezzo e gli ha dato fuoco prima di fuggire. È successo tutto intorno alle 5 di mattina di oggi, lunedì 28 agosto 2023: saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza a dare un volto all'autore del gesto, di cui ancora non si conoscono i motivi. I filmati sono già al vaglio delle forze dell'ordine, della Polizia Locale e del magistrato di turno.

Che cosa è successo col bus al comune di Pozzuoli

Gli addetti alla sorveglianza sono stati i primi a notare l'incidente e a intervenire. Il cancello è in fase di sostituzione. "Quello che è accaduto è gravissimo", dice il sindaco, Gigi Manzoni, che ha dato notizia dell'accaduto nella sua pagina Fb. "È un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l'intera città. Attendiamo l'esito delle indagini già iniziate, con piena e totale fiducia nell'operato delle Forze dell'Ordine e della Magistratura, ma chiunque sia il responsabile e qualunque sia la motivazione, deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza".



Preserveremo in tutte le sedi la sicurezza della nostra comunità, mettendo in atto tutte le azioni di nostra competenza, a partire dalla regolare denuncia che sporgeremo in mattinata, e saremo sempre, a testa alta, dalla parte della legalità e della trasparenza. Non arretreremo di un millimetro nella lotta alla criminalità e sono certo che i Puteolani, tutti i Puteolani, sono con noi in questa battaglia", ha aggiunto il sindaco nel suo post Facebook.

