Autobus cade dal cavalcavia e va a fuoco: morti e feriti

Tragico incidente stradale a Mestre, in provincia di Venezia. Un autobus con numerose persone a bordo è precipitato intorno alle ore 20 di questa sera, 3 ottobre, da un tratto sopraelevato di via dell'Elettricità, finendo sul sedime ferroviario che scorre a fianco della strada. A seguito dell'impatto il veicolo si è incendiato. Vi sarebbe delle vittime, probabilmente alcuni bambini, e numerosi feriti. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente, né se si tratti di un pullman turistico o di linea.

La linea ferroviaria tra Mestre e Venezia è stata sospesa a causa dell'incidente. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze" che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali, e il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. Sul posto sono giunte, e stanno continuando ad arrivare, molte autoambulanze.