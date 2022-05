Perde il controllo della sua moto e si scontra con un autocarro: morto un 62enne

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio nel bellunese, dove ha perso la vita un motociclista di 62 anni. L'uomo, originario di Canal San Bovo, in provincia di Trento, è morto dopo essersi scontrato con un autocarro lungo la Strada provinciale 1 nel comune di Limana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Feltre, che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari.

Per il motociclista non c'è stato nulla da fare: i soccorritori potuto solo constatare la morte dell'uomo. Solo qualche ferita, invece, per il conducente piccolo autocarro: l'uomo 72enne di Limana, è stato trasferito in ospedale.