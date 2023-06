Floriana Floris uccisa con più di 30 coltellate: Paolo Riccone sedato in ospedale, ha bevuto candeggina

Paolo Riccone, consulente finanziario, è l'unico sospettato: è accusato di avere ucciso a coltellate la compagna 49enne Floriana Floris, originaria di Milano, nella casa in cui abitavano in piazza XX Settembre a Incisa Scapaccino, piccolo paese nell'Astigiano. L'uomo è tutt'ora ricoverato nell'ospedale di Asti in coma farmacologico dopo avere ingerito della candeggina oltre ad alcuni tranquillanti.

I medici lo hanno sedato e difficilmente potranno svegliarlo prima di domani, lunedì 12 giugno. Non sono preoccupanti le ferite che si è autoinferto con un coltello alle braccia, verosimilmente nel tentativo di tagliarsi le vene dopo l'omicidio. Accuse formali nei confronti di Riccone non sono ancora state presentate: non è in stato di fermo, non sussistendo in alcun modo il pericolo di fuga, né è stato nominato un avvocato, neanche d'ufficio. Quando gli investigatori lo hanno trovato in casa, vicino al cadavere, l'unica cosa che ha detto è di avere trovato la compagna morta. Non c'è quindi stata una confessione per ora, Riccone dovrà essere risentito dagli inquirenti quando le sue condizioni di salute lo permetteranno.

L'autopsia eseguita ieri ha evidenziato che sono state oltre 30 le coltellate inferte alla donna, con ferite anche sulle mani, a indicare che avrebbe inizialmente tentato di difendersi. La morte risalirebbe a circa 48 ore prima del ritrovamento del corpo, avvenuto venerdì. Le indiscrezioni sono pubblicate oggi dai quotidiani locali, ma non ci sono conferme ufficiali dagli investigatori. Paolo Riccone da qualche tempo soffriva di crisi depressive ed era seguito da uno psicologo. Prima di incontrare Floriana Floris era rimasto vedovo, circa dieci anni fa. Nel 2022 aveva perso la madre e lo scorso 2 maggio il padre, storico benzinaio molto conosciuto nel paese, i cui manifesti funebri sono ancora affissi su alcuni muri del piccolo borgo.

L'allarme era stato lanciato dalla figlia di Floriana Floris, che vive a Bologna. Aveva sentito telefonicamente la madre per l'ultima volta martedì sera e nei giorni scorsi non riusciva più a mettersi in contatto né con le né con il compagno. L'omicidio potrebbe dunque risalire a mercoledì.

