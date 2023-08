Cosa è emerso dall'autopsia di Luca Ruffino, il manager morto suicida

Luca Ruffino non soffriva di gravi malattie. È l'esito dell'autopsia svolta sul corpo del presidente di Visibilia, ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanchè, morto suicida nella serata di sabato 5 agosto.

Dai primi esiti, dicono fonti giudiziarie, non sono emersi elementi rilevanti tali da far supporre che il manager avesse gravi patologie, ipotesi che era circolata nelle ore successive alla sua morte. C'è un punto fermo, dunque, nell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per 'istigazione al suicidio'. L'esame autoptico è stato svolto nella mattinata di giovedì 10 agosto all'istituto di Medicina legale del capoluogo lombardo. All'accertamento hanno partecipato anche consulenti della Procura che indaga per istigazione al suicidio; l'esame era stato disposto per capire l'orario del decesso ed escludere che l'imprenditore avesse malattie che possano spiegare il gesto volontario.

La famiglia del manager non ha nominato propri esperti. L'esito dell'autopsia ha liberato il capo da alcune ipotesi, circolate nei giorni scorsi e sempre smentite da inquirenti e investigatori, di una possibile patologia che avrebbe potuto innescare l'estremo gesto. Ruffino, nel dettaglio, si è tolto la vita con un colpo di pistola all'interno del suo appartamento di via Spadolini, a Milano. Prima di compiere l'estremo gesto, Ruffino ha lasciato sei biglietti destinati alla famiglia, ai dipendenti e ai condomini.

I pm, con la loro indagine, vogliono capire se la tragedia sia in qualche modo legata alla sua attività lavorativa, a partire dalla "scalata" di Visibilia, di cui è diventato presidente dopo la gestione della ministra del Turismo Daniela Santanchè.