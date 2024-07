Vincenzo morto a 10 anni nel pozzo: i risultati dell'autopsia e lo straziante messaggio della madre

La morte è sopravvenuta per annegamento, non ci sarebbero più dubbi. Ha scosso l'Italia intera la scorsa settimana il dramma del piccolo Vincenzo, 10 anni, caduto il 27 giugno in un pozzo artesiano a Palazzolo Acreide, (Siracusa), sui monti Iblei, quando la gita a un campo estivo della zona stava ormai volgendo al termine.

Ieri l'autopsia, durata circa due ore e mezza, è stata eseguita dalla dottoressa incaricata dalla Procura di Siracusa, alla presenza dei medici di parte nominati dalle nove persone che sono state iscritte nel registro degli indagati (l'accusa è di omicidio colposo). Nel registro degli indagati ci sono il proprietario del terreno di contrada Falabia dove si trova il pozzo artesiano e si stava svolgendo il campus estivo, la 54enne educatrice che si è lanciata nel pozzo in un disperato tentativo di salvare il bambino e altri sette operatori.

Il pozzo della tragedia

Il pozzo della tragedia è al centro del piccolo parco giochi, non difficile da raggiungere: profondo 15 metri, per metà coperto d'acqua. Il piccolo Vincenzo, secondo le prime ricostruzioni che andranno verificate nel corso delle indagini, si sarebbe allontanato dal gruppo (di cui faceva parte il fratello disabile) e, al momento della caduta, sarebbe stato da solo. Qualche balzo sulla copertura, che cede. Un'operatrice ha cercato di soccorrerlo calandosi con una corda, invano.

Il dramma si sarebbe consumato quando la gita alla fattoria era ormai alle battute finale, il bus già pronto per riportare tutti a casa. Il piccolo Vincenzo, per cause da chiarire, avrebbe indugiato: sarebbe stato attratto dalle altalene e da quel pozzo. Questione di istanti, poi il volo di svariati metri e la morte per annegamento.

La madre: "Ora sento il silenzio di un dolore che mi toglie la vita"

Venerdì scorso, durante la veglia nella basilica di San Paolo, la sorella Marilena ha tenuto un discorso straziante: "Amore mio cuore mio, pagherei il prezzo più caro del mondo per portarti qui, da mamma e papà. Loro non hanno più lacrime, non hanno più un cuore, ci stiamo consumando piano piano e io sono impotente, vorrei strapparti alla morte come lei ti ha strappato alla vita, Vincenzo mio, fratello mio ti ho amato dal primo istante che abbiamo saputo che eri dentro mamma e ti ho amato smisuratamente durante la tua crescita".

Paola, la mamma di Vincenzo, ha scritto un messaggio sui social. "Chiudo gli occhi, ascoltare la tua voce sangu miu, per sentire quando mi dici mamma ti amo sei il mio mondo. Ora sento il silenzio di un dolore che mi toglie la vita", dice la donna, pubblicando un video TikTok che la ritrae insieme al figlio. Il corpo del piccolo sarà ora riconsegnato alla famiglia per la celebrazione dei funerali. A Palazzolo Acreide sarà lutto cittadino.