Trovato l'autore del video dell'uomo in fiamme (e poi morto) sul raccordo anulare

È stato individuato con un post su Facebook il presunto autore del video in cui si vede un'auto in fiamme sul grande raccordo anulare di Roma e un uomo, Francesco Sandrelli, che si sbracciava. Immagini choc riprese lo scorso sei febbraio e poi diffuse sui social anche sul canale di Welcome To Favelas.

Sandrelli, a causa di quelle ustioni, finì in ospedale ed è deceduto il 24 marzo scorso. I parenti del 53enne pittore di Arezzo hanno detto che chi ha filmato il rogo della Volkswagen Golf senza fare nulla è stato inumano. Il tutto mentre la procura aveva giù aperto un fascicolo per individuare l'autore del video. Ora il presunto autore del video, almeno così lui si professa, è stato trovato.

Quell'uomo durante il video diceva "A zì, hai pijato foco? Senti che callo, mamma mia". Su Facebook, commentando un articolo di giornale, invece è stato più chiaro: "Il filmato l’ho fatto io. Lui (la vittima, ndr) non stava sdraiato in terra. Diciamo che era un situazione strana. Magari poteva fare qualche gesto strano e peggiorare le cose. E poi c’erano i carabinieri incolonnati in auto non lontano da me", come riporta anche 'La Repubblica'.

Qualche ora dopo il post, però, ha rimosso il commento. Nel frattempo quel commento è stato salvato e ora è in mano agli investigatori che sono così riusciti a individuare l'autore. Il video in questione inizia con l'immagine di una colonna di fumo davanti a lui, poi la sequenza dell'auto in fiamme e il commento "questo lo mandiamo a Welcome to Favelas".

Gli admin della pagina prima lo hanno postato e poi lo hanno cancellato. Nel frattempo però era già diventato virale. I familiari di Sanndrelli vogliono giustizia. La procura indaga per omissione di soccorso.