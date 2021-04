I ristoratori mandano il traffico in tilt sull'A1: auto forza il blocco e colpisce un manifestante

Un ristoratore che stava protestando contro le misure di chiusure anti-Covid è stato investito da un'auto che ha forzato il blocco organizzato da Tni (Tutela nazionale imprese) tra Firenze e il Valdarno. È proprio la sigla a postare il video dell'accaduto su facebook. "Per fortuna niente di grave, sembra. Solo un colpo alla spalla" si legge in uno dei commenti postati dalla stessa associazione in calce al post. Intanto la protesta va avanti: dopo le 9 e 30, è stata la disposta la chiusura dei tratti Firenze sud - Incisa verso Roma e Valdarno - Incisa verso Bologna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale.

Dopo la manifestazione che si era tenuta al Circo Massimo e il successivo blocco stradale sull'A1 all'altezza di Orte, i ristoratori hanno scelto di farsi sentire con un'altra azione eclatante. Tra i motivi della protesta, il "no" al coprifuoco, alle aperture dei ristoranti solo all'esterno, al distanziamento di due metri. Viene contestato anche il pagamento elettronico (pos) e il pass vaccinale. I ristoratori in protesta, riferisce FirenzeToday, avrebbe chiesto anche l'esonero del Durc, l'abolizione tetto del 30% per gli indennizzi e rassicurazioni sul fatto che non ci saranno più chiusure.

Blocco dei ristorati sull'autostrada A1: le uscite consigliate

Intanto sull'asfalto dell'autostrada è stato allestito un tavolo da ristorante: "Si apparecchia, sì, all'aperto. Ma in autostrada. Vicino agli autogrill", si spiega. Ed è Autostrade a fare il punto sul traffico attraverso il proprio sito web: "All'interno dei tratti chiusi, il traffico è bloccato e ci sono 6 chilometri di coda verso Roma e 5 verso Bologna. Chi è in viaggio verso Roma deve uscire a Firenze sud, dove si registra 1 chilometro di coda, e può rientrare in autostrada a Valdarno dopo aver percorso la viabilità ordinaria". Chi, invece, è in viaggio verso Bologna "deve uscire a Valdarno dove si registrano 4 chilometri di coda e può rientrare in A1 ad Incisa". Inoltre "per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle con rientro in A1 a Valdichiana; percorso inverso per chi viaggia verso Bologna".

A1, auto forza il blocco e il manifestante finisce a terra: il video

Code chilometriche in autostrada: il video