"Ho capiro ****' ... questo però, che tu sia stanco non è che gli puoi ... imputa' a lui che ci sono stati quarantatré morti de là,. quaranta morti de là e quarantatré de qua ... stamo tutti su la stessa barca": in questo scambio di battute tra due indagati nell'inchiesta su Autostrade citato nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari Paola Faggioni c'è un'adeguata descrizione delle dinamiche e dei rapporti che l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci aveva con gli altri manager che oggi sono stati oggetto di misure cautelari per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture.

"40 morti de qua, 43 de là, stamo tutti su la stessa barca": l'ordinanza degli arresti di Autostrade

Gli indagati sono in tutto sei: oltre a Castellucci ci sono Michele Donferri Mitelli, Paolo Berti, Stefano Marigliani, Paolo Strazzullo e Massimo Meliani. Secondo quanto scrive il Gip erano obbligati, in virtù degli obblighi contrattuali espressamente previsti dalla convenzione e a provvedere al risanamento acustico previsto dalla convenzione, ma dopo aver appreso che le barriere antirumore erano state costruite in modo errato "proseguivano la gestione delle strade in concessione occultando fraudolentemente allo Stato ed agli organi ispettivi I'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione ed in particolare l'errore di progetto, l'inidoneità e la pericolosità delle barriere stesse". Le barriere fonoassorbenti non vennero cambiate "per evitare le ingenti spese che avrebbe comportato". L'obbligazione contrattuale assunta da Aspi nella gestione di tale servizio servizio comprende anche il posizionamento di idonee barriere e la tutela della sicurezza degli utenti, dice il Gip. Ma queste barriere integrate fonoassorbenti, denominate Intergautos erano del tutto inadeguate perché al di sotto dei limiti previsit dalle norme di sicurezza.

Per gli inquirenti "è stata riscontrata la volontà di non procedere a lavori di sostituzione e messa in sicurezza adeguati, eludendo tale obbligo con alcuni accorgimenti temporanei non idonei e non risolutivi". E dalle intercettazioni emerge che alcuni degli indagati erano perfettamente consapevoli di quello che stavano facendo: "uno, ... l'altro a dicembre quindi stiamo a marzo penso che siamo coglioni per cui... ti segnalo che nel frallempo ho fatto ste prove, la parte del vento non la citerei, la parte del vento è un aspetto che riguarda un'analisi interna...". Nell'ordinanza si scrive che Castellucci ''era perfettamente al corrente della situazione di problematicità delle barriere e costantemente informato sulle sue decisioni per la gestione delle stesse''. E alcune frasi degli indagati fanno comprendere la consapevolezza della situazione: "perché sei coglione ... vengo a sapere che 'sti due viadotti di Genova ... ancora non gli hai messo le piastre .... allora se fai finta di non capire finisce male... allora hai capito perché non hai messo le piastre?".

"Sti due viadotti... ancora non gli hai messo le piastre... sei coglione"

In una telefonata emerge che Berti è particolarmente adirato per la sua pesante condanna nel processo per l'incidente del pullman di Avellino e si ''comprende che Berti in quel procedimento non ha riferito la verità per difendere la linea aziendale''. Altre discussioni svelano la perfetta consapevolezza da parte dei manager della situazione: "Cioè adesso possiamo raccontarcela finché vogliamo io di 'sto tema ci sto studiando da 5 anni... porco giuda ne ho veramente pieni i coglioni... per cinque anni buttati a non fare un cazzo... eh scusami eh già una resina di merda che non certificata CE e che tiene dieci volte meno di un'altra...".

Articolo in aggiornamento