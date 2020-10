I due Comuni in cui i minorenni non potranno circolare

Mentre fanno discutere le misure restrittive contenute nell'ultimo Dpcm, ci sono due Comuni in Irpinia che hanno deciso di vietare la circolazione dei minorenni per le strade. Lo stop ai giovanissimi sarà in vigore a Quindici e Avella, entrambe in provincia di Avellino.

Nel primo centro, in seguito all'aumento dei contagi da Covid, il sindaco Eduardo Rubinaccio ha stabilito che i minori non potranno uscire di casa se non per comprovati motivi e comunque dovranno essere accompagnati da un "familiare adulto". L'ordinanza entra in vigore da mezzanotte di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La stessa misura è stata adottata da Domenico Biancardi, primo cittadino di Avella e presidente della Provincia di Avellino. Ad Avella sono 59 le persone contagiate a far data dal 3 luglio scorso.