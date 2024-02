Ripreso mentre avvelena l'ex moglie con un mix di farmaci nel caffè: condannato

Sedici anni di carcere. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Bologna a un ex cuoco di Brisighella, nel Ravennate, arrestato nell'autunno del 2021 per il tentato omicidio della moglie. L'uomo aveva "corretto" il caffè della consorte con un mix di farmaci per ucciderla. È stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio, maltrattamenti e violenza sessuale. Alla donna è stata riconosciuto un risarcimento.

Secondo quanto contestato dall'allora pm ravennate Cristina D'Aniello, il 49enne avrebbe escogitato il "delitto perfetto" per fare passare il decesso della moglie come naturale. Avrebbe infatti aggiunto al caffè un farmaco anticoagulante che già la moglie assumeva (aumentando quindi di nascosto il dosaggio, ndr) e pasticche tritate di un vasodilatatore. L'effetto sul corpo sarebbe stato letale. Allo stesso tempo però, mentre metteva in atto il piano, sarebbe stato fin troppo gentile con la donna. Lei, visti invece i rapporti burrascosi, si è insospettita e si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno piazzato delle telecamere nascoste in casa. Nel video si deve l'uomo prendere le pasticche, tritarle con un coltello da cucina e poi far finire le medicine nella tazzina col caffè per la moglie. Già in primo grado l'uomo era stato condannato a 16 anni. Pena adesso confermata.