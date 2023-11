L'avvocato di Filippo Turetta: "Amava Giulia, non credo in gesto premeditato"

"Sconvolti, frustrati e affranti, dopo aver saputo della morte di Giulia non hanno più parlato". È questa la reazione della mamma e del papà di Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, trovata senza vita vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Lo riferisce l'avvocato Emanuele Compagno che assiste la famiglia del giovane di 22 anni in fuga, e che è il principale sospetto dell'omicidio della ragazza che, come lui, aveva 22 anni.

"È un dramma che coinvolge entrambe le famiglie'', e ora con più forza, i genitori chiedono che ''Filippo torni a casa", ha detto l'avvocato. Stamani i genitori di Filippo "sono andati alla caserma dei carabinieri di Mestre dove sono rimasti per due ore, ricostruendo alcuni passaggi della vita del figlio. Hanno inoltre parlato delle cose che erano state sequestrate ieri nella loro abitazione, appartenenti a Filippo chiedendo alcune informazioni e rispondendo a varie domande sugli stessi oggetti", ha affermato Compagno.

"Non credo ad un gesto premeditato di Filippo. Lui voleva bene a Giulia", ha sottolineato il legale rendendo noto che i genitori anche oggi hanno provato a mettersi in contatto con il figlio "mandandogli più messaggi, ma senza risposta". Da quello che ha appreso dai due coniugi Turetta, il ragazzo non avrebbe qualcuno che lo stia aiutando nella fuga, da quel che risulta loro Filippo non avrebbe contatto con persone che gravitano nella zona del lago di Bercis, nelle cui vicinanze è stato trovato il corpo di Giulia Cecchettin.

"Filippo, consegnati alle forze dell'ordine, così puoi spiegare cosa è successo", è stato l'appello dei familiari del ragazzo. Un appello simile è stato fatto anche dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. "È un appello al ragazzo affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti", ha detto Cherchi ai microfoni del Tg1. "Speravamo di non dover dare questa notizia" ha aggiunto, riferendosi al ritrovamento del corpo di Giulia", "ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca".

