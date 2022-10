Turni da 15 ore e niente riposo per gli "schiavi" delle fabbriche di scarpe

Dipendenti costretti a lavorare indistintamente giorno e notte, dalle 10 alle 15 ore al giorno, senza pausa e senza alcun giorno di riposo. Questo accadeva in tre aziende attive nel settore calzaturiero in provincia di Pavia. La guardia di finanza ha arrestato tre persone, amministratori di fatto delle tre realtà.

I caporali sono tutti cittadini cinesi, così come i dipendenti. Le immagini delle videocamere nascoste negli opifici hanno permesso di accertare come i lavoratori fossero costretti a lavorare e a vivere all'interno delle stesse aziende in condizioni igieniche e sanitarie precarie, senza riscaldamento o letti adeguati. Le ditte secondo l'accusa facevano ricorso a dei prestanome per nascondere la presenza e la direzione aziendale da parte dei tre arrestati che, durante i controlli dei diversi enti statali, si presentavano come collaboratori, referenti dei titolari o normali impiegati.

Per sfuggire ai controlli le aziende cambiavano spesso denominazione, titolare, ragione sociale e partita Iva. I dipendenti ricevano compensi irrisori e comunque molto al di sotto della soglia fissata dei contratti collettivi di categoria e non venivano pagati in base alle ore lavorative prestate, ma in funzione dei pezzi prodotti o lavorati, che venivano annotati su appositi registri.