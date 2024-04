Donna azzannata dal pitbull degli amici mentre è seduta in cucina: arriva la condanna

Si torna a parlare di pitbull, il giorno dopo la tragedia di Eboli. Una donna di 48 anni che era stata azzannata al braccio destro dal pitbull dei suoi amici durante una cena a casa loro, a Pavia, nell'ottobre 2020, sarà risarcita con 50mila euro. Dovette affrontare un lungo periodo di riabilitazione e riportò danni permanenti. La vicenda si è chiusa con la condanna degli amici della vittima, proprietari e custodi del cane, come racconta oggi il quotidiano locale La Provincia pavese.

"Il proprietario risponde in ogni caso per i danni cagionati al terzo"

La giudice ha ripercorso, nella sentenza, l'orientamento generale della giurisprudenza: "La responsabilità dei proprietari dell'animale è fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, quindi il proprietario risponde in ogni caso per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del caso fortuito", cioè di un fatto imprevedibile. In questo episodio il "caso fortuito", secondo la difesa dei proprietari del cane, sarebbe stato un movimento improvviso che la donna aveva fatto, alzando anche la voce. Quello avrebbe provocato la reazione del pitbull, forse sentitosi in pericolo. Ricostruzione che, per la giudice, non è stata però evidentemente dimostrata.

La donna rimasta ferita aveva raccontato un'altra dinamica dei fatti spiegando che il pitbull l'aveva aggredita mentre era "tranquillamente seduta su una sedia al tavolo della cucina".

Bambino ucciso dai pitbull nel Salernitano

Intanto il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha annunciato che sarà proclamato lutto cittadino il giorno dei funerali del piccolo Francesco Pio, ucciso ieri da due pitbull di un'amica di famiglia in una villetta immersa nel verde. L'autopsia sul corpo del piccolo dovrebbe essere eseguita domani.

Il dramma si è consumato in un istante. Il piccolo era in braccio allo zio, quando, al momento di andare via, sono stati aggrediti. Il bimbo non aveva mai avuto contatti con quei due pitbull che l'hanno assaltato senza dargli scampo. Gli animali non lo conoscevano perché venivano chiusi in una stanza quando c'era lui. Uno dei due cani scatta contro il piccolo, poi a ruota anche l'altro pitbull si scatena. La mamma interviene e rimane ferita, lo zio nella concitazione cade e si fa male a un ginocchio.

I presenti e tutti i membri della famiglia non sanno spiegarsi in alcun modo l'aggressione. I pitbull, portati via dal servizio veterinario della Asl di Salerno e chiusi per ora in un canile di Caserta, non avrebbero mai manifestato in passato segni di aggressività.

Razze mordaci

I divieti contro le razze mordaci sono da anni negli Usa una delle dispute più accese. Alan Beck, pioniere dell'antrozoologia, sostiene che un pitbull sia "un'arma carica": nel corso degli anni è stato selezionato dall'uomo per essere un animale da combattimento. Sarah Knight, scienziata britannica, vorrebbe vedere estinta la razza.

Ma gran parte del problema sono i proprietari. Quasi mai i cani, a parte problemi specifici. Con il "padrone" giusto, pitbull e rottweiler sono ottimi animali da compagnia. Se gestiti alla leggera, possono essere letali. Non tutte le razze sono adatte a chiunque. Regolamentare la detenzione di determinati tipi di cani, magari con uno speciale patentino obbligatorio (e rigidi controlli), non sembra più rinviabile.