Baby gang si scaglia contro un'ambulanza impegnata in un intervento per Covid

Presa d'assalto una ambulanza che aveva appena effettuato un intervento per il Coronavirus. L'aggressione al personale sanitario è avvenuto da parte di una baby gang che si trovava nei paraggi dell'appartamento. I violenti, tutti giovanissimi e senza mascherine, hanno puntato l'ambulanza e l'hanno danneggiata.

Il fatto è avvenuto a Napoli la scorsa notte e a denunciarlo è l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" che, con un post su Facebook, racconta come si siano svolti i fatti. In pratica il 118 ha allertato l'ambulanza per un intervento in centro per una presunta "dispnea in Covid positivo". Era mezzanotte circa quando i sanitari sono arrivati sul posto, scoprendo però che il paziente, in realtà stava bene e aveva chiamato il Pronto intervento solo per avere una bombola di ossigeno. E, stando a quanto riferito dai parenti del paziente, "avrebbero continuato a chiamare il 118 fino a quando non gli avrebbero mandato una ambulanza con l'ossigeno".

Napoli, baby gang assalta ambulanza

Così i medici e volontari del 118 se ne sono andati, ma all'uscita hanno trovato la banda. Alla partenza del mezzo di soccorso, i ragazzini si sono avvicinati e uno di loro ha sferrato un pugno allo specchietto retrovisore, mentre un altro si è appeso letteralmente al tetto dell'ambulanza.

"Sempre più difficile il lavoro di chi, sottopagato ed umiliato, cerca solo di portare sollievo a casa di chi non si sente veramente bene!" è lo sfogo social dell'associazione della pagina nata per tutelare il personale sanitario aggredito durante l'esercizio delle proprie funzioni.