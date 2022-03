Baby gang seminava il panico con furti e rapine: 42 ragazzi sotto inchiesta

Spaccio di droga, rapine e aggressioni. Ecco come passavano le giornate 19 ragazzi, quattro minorenni e gli altri di poco più grandi - accusati dai carabinieri di Brescia di fare parte di una baby gang. I militari del comando provinciale all'alba di oggi, 30 marzo, hanno eseguito 19 ordinanze di custodia cautelare. I maggiorenni sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, lesioni, furti e rapine, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere. I minorenni rispondono di reati contro la persona e il patrimonio, oltre che di spaccio di droga. Degli indagati otto sono finiti in carcere (la metà in centri di reclusione per minori), otto sono agli arresti domiciliari, tre hanno l'obbligo di dimora con obbligo di permanenza notturna. Ci sono poi altri 23 indagati in stato di libertà, per un totale di 42 ragazzi finiti sotto inchiesta.

Anni di indagini

Le indagini sono state condotte dalla compagnia Carabinieri di Gardone Valtrompia, su input della stazione Carabinieri di Gussago a maggio 2019 per alcuni episodi di furti e rapine avvenuti a Brescia e provincia. Le vittime erano tutte minorenni o ragazzi molto giovani. L'indagine è proseguita fino all'estate scorsa ed è stata condotta attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti e testimonianze.

La "Gang 88"

L'ipotesi è che gli indagati facciano tutti parte di una banda giovanile, chiamata “Gang 88”, che faceva dell'appartenenza al gruppo "un punto di forza per i singoli e, al contempo, strumento per intimorire vittime e avversari". Per l'accusa alcuni di loro, in autonomia, avevano avviato una “fiorente attività di spaccio” di hashish e marijuana. Le attività criminali sarebbero continuate anche durante in lockdown.