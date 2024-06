In carcere per una foto con la pistola finta, ora Baby Gang torna ai domiciliari

È stato scarcerato e torna ai domiciliari il trapper milanese da milioni di follower Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib. Ad aprile la corte d'Appello di Milano aveva aggravato la misura cautelare per il 22enne perché aveva pubblicato su Instagram foto in cui veniva "ritratto mentre impugna una pistola" - finta - "che punta verso l'obiettivo". Il tutto mentre si trovava ai domiciliari con braccialetto elettronico. Contro questa decisione Baby Gang aveva presentato ricorso tramite il suo avvocato Niccolò Vecchioni.

"È come se si prendesse un attore che fa film di azione e lo si mettesse dentro"

"È ingiusto. È come se si prendesse un attore che fa film di azione e lo si mettesse dentro", ha dichiarato il trapper appellandosi a tribunale del riesame di Milano.Quelle "fotografie", ha scritto il difensore Vecchioni nel vanno "lette alla luce del loro significato simbolico e artistico" e "hanno come unico scopo quello di enfatizzare il carisma del trapper" per l'uscita dell'ultimo album. Inoltre, ha ricordato ancora il legale, il profilo Instagram di Baby Gang non è "amministrato direttamente" da lui, ma dal suo manager che si occupa "dell'aspetto comunicativo e della gestione dei canali social".

Vecchioni, ricorda MilanoToday, davanti ai giudici ha ricordato che Baby Gang in quel periodo "ha sempre lavorato previa autorizzazione, era autorizzato a fare quei videoclip per promuovere l'album e anche il suo collaboratore che gestiva il suo profilo social era autorizzato a pubblicare i contenuti".

Il tribunale del riesame ha accolto l'istanza difensiva dell'avvocato Vecchioni disponendo quindi il ritorno ai domiciliari. Secondo i giudici il trapper non ha smesso di diffondere sui social "contenuti" che "depongono negativamente" - le immagini che lo ritraggono con armi e droga - dimostrando come non abbia voluto "prendere le distanze" da "un'immagine di sé come quella di un soggetto inserito in uno stile di vita illecito". D'altra parte, però, si tratta di "scelte espressive" nell'ambito "dell'esercizio dell'attività lavorativa che comunque è stato autorizzato a svolgere".