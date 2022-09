La denuncia di una coppia gay: "Ci stavamo baciando e una signora ha chiamato la polizia"

Avrebbe telefonato alla Polizia per denunciare due ragazzi che si stavano baciando per strada sotto alla sua finestra. Il surreale episodio è accaduto in una via di Milano lo scorso 3 settembre ed è documentato (in parte) da un video messo on line su Twitter. "La signora sta chiamando la polizia perché mi sto baciando per strada con un altro ragazzo, accusandoci di indecenza pubblica" si legge nella didascalia che compare nel filmato. E quindi la chiosa sarcastica: "Milano bene".

Secondo gli autori della denuncia, la donna avrebbe allertato le forze dell'ordine far intervenire una pattuglia sul posto. "Sono qui con una faccia di tolla a chiamarmi vecchia, qui e là. Ha capito?" dice la signora nel video (che trovate a questo link). "Ma dico, l'educazione e la decenza proprio sotto i piedi ormai". Nello spezzone di video la donna non fa riferimento all'orientamento sessuale dei due ragazzi, ma sembra piuttosto scandalizzata dalle effusioni avvenute in un luogo pubblico.

Certo è che vedendo il video torna alla mente l'episodio avvenuto a metà luglio a Napoli. In quell'occasione, due attrici che si stavando baciando per uno shooting quando sono state divise da una suora che passava lì per caso.