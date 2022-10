Ragazze si baciano in metro, un passeggero su tutte le furie: "Mi fate venire il voltastomaco"

Due ragazze si baciano in metropolitana, ma la vista "disturba" un passeggero a qualche sedile di distanza, il quale inizia ad inveire nei loro riguardi. L'ultimo caso di omofobia è andato in scena a Napoli, e lo documenta il video che un passeggero ha girato in un treno della metro. Alle accuse di discriminazione (nonché di non farsi gli affari suoi) delle ragazze e di altri intervenuti al loro fianco, l'uomo protagonista del video si difende dicendo che si sarebbe comportato allo stesso modo se a baciarsi fossero stati due uomini, "ho detto tutti".

"Questa è l'Italia", conclude il protagonista del video cercando la comprensione del ragazzo che ha di fronte. "Questa è l'Italia - gli fa eco un altro passeggero - è razzista, omofoba e sessista".