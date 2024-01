La giovane badante trovata morta in camera da letto

È stata trovata stesa a terra, nella camera da letto a casa dell'anziana che stava assistendo, a Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. Aveva 26 anni la badante di nazionalità ucraina venuta a mancare la notte di Capodanno, per un improvviso malore. La ragazza non rispondeva ai messaggi e alle telefonate e il fidanzato si è precipitato in zona Santa Maria, dove la giovane si trovava, e una volta arrivato nell'appartamento ha trovato la ragazza esanime. L'anziana, sua assistita, non si era accorta di nulla.

Il fidanzato ha dato subito l'allarme. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Secondo i primi riscontri, il decesso della donna sarebbe avvenuto per un improvviso arresto cardiocircolatorio. Per capire che cosa l'abbia provocato, però, sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia che la procura locale potrebbe disporre nelle prossime ore.

La ragazza, residente a Schio, aveva accettato di seguire una pensionata con alcuni problemi di salute che aveva necessità di essere accudita anche durante la notte. Per questo aveva raggiunto Marano per trascorrere con lei le prime ore del 2024.