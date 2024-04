Tenta di uccidere l'anziana che assiste e poi beve dell'acido: morta badante

È morta in ospedale la badante di 58 anni che a Foggia lo scorso 7 febbraio aveva ingerito liquido corrosivo nel tentativo di togliersi la vita. Aveva compiuto l'estremo gesto dopo aver tentato di uccidere, secondo quanto accertato dalle indagini della polizia, la donna di 98 anni che assisteva.

La vicenda risale al 7 febbraio, quando urla e rumori sospetti hanno fatto scattare la richiesta di intervento in un appartamento in via De Amicis. Quando i soccorritori sono giunti in casa sia l'anziana sia la badante erano prive di conoscenza. La 98enne aveva una ferita alla testa causata da un oggetto contundente. Le condizioni erano apparse gravi, ma poi sono migliorate ed è stata dimessa. Nei confronti della badante, il 28 marzo scorso era stata emessa un'ordinanza di arresto per il tentato omicidio. Il provvedimento era stato eseguito in ospedale dove era piantonata. Le lesioni provocate da liquido ingerito erano troppo gravi e la badante è morta in ospedale.