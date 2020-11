Bagnante eroe salve madre e figlia dalle onde: loro "gli pagano" il matrimonio

La vacanza sulle spiagge della California si stava per trasformare in tragedia per la famiglia Whiting. Meno male che in spiaggia c'era Kevin Cozzi, che non ha esitato. Lieto fine

L'ultimo giorno di vacanza a Monterey, in California, si stava per tramutare in una immane tragedia per famiglia Whiting. La picola Haylee Whiting, 10 anni, è stata sorpresa in mare dalla corrente. La madre Samantha era a riva quando ha sentito sua figlia gridare aiuto. Si è lanciata tra le onde per cercare di raggiungere sua figlia, e cel'ha fatta. La situazione è peggiorata perché anche lei ha sottovalutato la forza della corrente, e non aveva modo di tornare a riva. Rischiavano di annegare.

Il bagnante eroe che salva madre e figlia

"Pensavo che non ce l'avrei fatta. Ero terrorizzata", ha detto Haylee ad ABC7, affiliata locale della CNN. "Non dimenticherò mai la sua faccia quando ha detto: 'Mamma, aiutami!", ricorda oggi Samantha. Fortuna ha voluto che un bagnante abbia sentito le urla, si sia reso conto immediatamente di cose stesse succedendo e non ha perso mezzo secondo. He gettato il cuore oltre l'ostacolo. O meglio, tra le onde.

"Nuoto da quando avevo 3 anni in modo competitivo, quindi sentivo che potevo farcela a raggiungerle" - ha detto Kevin Cozzi alle tv locali. Ha afferrato Haylee dalle braccia di sua madre, portandole entrambe in salvo fino a riva. Haylee sta bene, così come la mamma. La famiglia è tornata in Texas il giorno seguente, senza aver avuto il tempo di informarsi sul nome di quel bagnante eroico. I mesi passavano, e la famiglia non riusciva a smettere di pensare a lui.

"Mia figlia ha avuto l'idea di fare una raccolta fondi per lui"

"C'erano centinaia di persone sulla spiaggia quel giorno e lui è stato l'unico abbastanza coraggioso da buttarsi", ha detto Whiting. "Sapevo che non c'erano parole per ringraziarlo abbastanza per quello che ha fatto, un perfetto sconosciuto che ha rischiato la vita per salvarci" Samantha Whiting ha utilizzato per l'ennesima volta i social media per cercare di trovare le informazioni di contatto di Kevin. Voleva semplicemente ringraziarlo di nuovo e sapere il suo nome e cognome. Ci è riuscita, e mentre i due parlavano, Cozzi le ha raccontato che si sarebbe sposato in autunno. "Mia figlia ha avuto l'idea di fare una raccolta fondi per lui, per aiutarlo con le spese del suo matrimonio, per la luna di miele o semplicemente per qualsiasi altra cosa di cui potrebbero aver bisogno lui e la futura moglie", racconta oggi Samantha Whiting, che ha creato una pagina GoFundMe per aiutare Cozzi e la compagna a pianificare le nozze da sogno".

Al matrimonio Haylee e Samantha hanno tutta l'intenzione di partecipare (sono state invitate). Ma Kevin Cozzi dimostra ancora tutta la sua modestia, e ad ABC7 dice che non chiede altro: "Aver salvato quella ragazza per me è abbastanza".