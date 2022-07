Segregati sul balcone per giorni, sotto il sole cocente: mamma husky e cucciolo salvati dai vicini

La loro padrona era andata via, lasciandoli soli in un terrazzino di un metro quadrato e in balia del caldo torrido. Mamma e cucciolo di husky avevano - tanto - cibo a disposizione, ma a dar loro acqua fresca durante i giorni di assenza della donna - pare ben 7 - sarebbero stati i vicini di casa.

Nonostante la proprietaria dei due cani avesse coperto l’unica apertura verso l’esterno del minuscolo balcone con dei teli di plastica e una rete ombreggiante, la presenza dei due husky non è certo passata inosservata. Attirati dai guaiti e dagli ululati, i residenti di una palazzina di Bagnolo Mella (Brescia) si sono accorti di loro, provvedendo a portargli acqua fresca ogni giorno, salvandoli così dalla disidratazione e da un tragico destino.

Il blitz della locale

A lanciare l’allarme sono stati i volontari dell’Enpa, che hanno presentato un esposto e lunedì mattina è scattato il blitz della polizia locale e dei veterinari dell’Ats: hanno trovato i due husky in pessime condizioni igieniche, assetati e costretti a sopravvivere in uno spazio angusto tra le loro feci. "Una situazione al limite della decenza umana", così l’ha definita il commissario capo della Locale Nicola Caraffini.

"Stavo traslocando"

La proprietaria dei due animali, una donna del paese, avrebbe cercato di giustificarsi spiegando agli agenti che stava traslocando e che ogni giorno provvedeva a portare loro dell’acqua. Un racconto che non ha convito la Locale, che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. La donna è stata denunciata per abbandono di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Mamma e cucciolo, dopo le visite di rito effettuate al canile veterinario, sono stati affidati a una struttura specializzata in attesa di trovare una famiglia che si occupi amorevolmente di loro.