Bimba di 11 anni si tuffa nel lago e non riemerge

Una bambina di 11 anni si è tuffata nel lago per fare il bagno insieme al fratello più grande nel giorno di Ferragosto, ma non è più riemersa. È successo a Mandello del Lario, in provincia di Lecco.

La bambina era insieme ai genitori per trascorrere la giornata di vacanza nella località lombarda, affollata di bagnanti. Secondo quanto racconta Lecco Today, l'11enne è entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria, ma poco dopo il fratello, non vedendola riemergere, ha chiamato i soccorsi. La ricerche dei sommozzatori sono in corso da alcune ore, per il momento senza esito. Nei giorni scorsi, due persone sono morte annegate in questa zona del lago di Como. Vittime che si aggiungono al 18enne del Gambia deceduto nelle acque del lago nel luglio scorso.

