Cacciatori sparano vicino a casa: bambina colpita mentre gioca in giardino

Ha rischiato grosso. Una bambina è stata colpita da alcuni pallini sparati da un gruppo di cacciatori che si trovava a circa 200 metri da un'abitazione nella frazione di Patrignone alle porte di Arezzo.

Tutto accade domenica mattina. Mentre la bimba giocava in giardino si è messa a piangere all'improvviso. Ha avvertito bruciore e dolore a una guancia. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata raggiunta proprio dai pallini da caccia per uccelli. Sul posto è arrivata l'ambulanza che l'ha portata al pronto soccorso per un controllo. Non ha riportato conseguenze, ma la vicenda andrà chiarita quanto prima.

Le prime indagini sono state compiute dalla polizia di Arezzo. La famiglia potrà procedere con la denuncia per lesioni colpose. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

