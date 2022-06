Ancora una bimba precipitata dalla finestra: è grave

Sono ore di angoscia a Brescia per le sorti di una bambina di appena un anno che ieri sera, domenica, è precipitata dalla finestra di casa, in centro città. L'allarme è scattato poco dopo le 20. La piccola è caduta da almeno cinque o sei metri d'altezza, da un appartamento in via Cadorna.

Sono stati i genitori, di origini egiziane, a dare l'allarme. Non è chiaro, come spiega BresciaToday, se sia stato il padre a trasportare la bimba in ospedale, o se invece sia stata trasferita a bordo di un'ambulanza. Adesso la piccola è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Civile e la prognosi è riservata. Nell'impatto col suolo ha riportato gravi traumi.

La Procura ha aperto un'inchiesta, per ora contro ignoti, e le indagini sono condotte dalla polizia. Secondo quanto si apprende la pista privilegiata è quella del tragico incidente. La bimba sarebbe probabilmente sfuggita per pochi attimi al controllo dei genitori (che hanno anche un altro figlio, più grande, in quel momento in un'altra stanza) e si sarebbe arrampicata fino alla finestra, aperta per il gran caldo, poi si sarebbe sporta di sotto e precipitata.

La vicenda della bambina di Brescia richiama un'altra storia: quella del bimbo di tredici mesi precipitato anche lui dal balcone della sua casa a Soliera (Modena). In questo caso però i contorni di quanto accaduto sono ben diversi. La baby sitter del piccolo, la 32enne Monica Santi, è stata arrestata per tentato omicidio. La donna, si legge in una nota della Procura di Modena, "è gravemente indiziata di avere volontariamente lanciato dalla finestra del secondo piano il bambino di 13 mesi a lei affidato dai genitori durante la loro assenza per lavoro". Per le gravi ferite riportate nella caduta, il piccolo era stato trasportato all’ospedale di Bologna, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni, ma non in immediato pericolo di vita.