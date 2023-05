Cade dalla finestra della scuola: grave ragazzina

Paura oggi, 9 maggio, a Pescara. Un ragazzina di 13 anni è precipitata da una finestra della scuola 11 Febbrario 1944 di via Strada Colle Pineta, che attualmente ospita i ragazzi della scuola media Antonelli.

Come si legge su IlPescara, il fatto è avvenuto intorno alle 9,30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno stabilizzato la 13enne e l'hanno portata in codice rosso in ospedale. È stata sottoposta a una serie di accertamenti, tra cui la Tac. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, avrebbe detto all'insegnante che voleva prendere una boccata d'aria ed è andata verso la finestra della propria classe da cui è improvvisamente caduta.

Quando i soccorritori sono arrivati, la ragazzina era sull'asfalto nel piazzale del plesso scolastico a pochi metri di distanza dal cancello. Indagano polizia e carabinieri.