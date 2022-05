La bimba precipitata dal terzo piano, fermata la mamma

Tentato omicidio. E' la pesantissima accusa con la quale la polizia ha fermato la madre della bambina di 4 anni precipitata ieri, 1 maggio, dal terzo piano della sua casa a Macerata. Secondo gli inquirenti la 40enne di origine indiana avrebbe lanciato la piccola dalla finestra, dopo essersi chiusa in camera da sola con lei.

All'origine del gesto la paura, pare del tutto infondata, che il papà si recasse in India con la figlioletta. La bimba è ricoverata ed è fuori pericolo. La mamma è piantonata nel reparto di psichiatria dell'ospedale.

La telefonata al 112 e la corsa in ospedale

La chiamata al numero unico di emergenza è giunta ieri nel primo pomeriggio. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti perché una donna di origini indiane aveva tentato il suicidio provando a lanciarsi dal terzo piano del palazzo in cui abita, senza però riuscirci. Al momento dell'arrivo dei poliziotti, la donna è stata trasportata in ospedale. La bimba è stata trovata ancora viva a terra ed è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette e poi trasferita al Salesi.

I poliziotti della squadra mobile hanno avviato subito le indagini, che si sono concentrate sulla madre della bimba. Sono stati senttii come testimoni anche il marito della donna (e papà della bimba) e l'uomo e la donna, loro connazionali, con cui dividono la casa.