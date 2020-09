La bambina finita in coma con tracce di marijuana nelle urine

Una bambina di 14 mesi sarebbe stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. A riportare la notizia è "La Provincia Pavese" che cita giornali locali. La bambina ora sta bene, si è ripresa ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano.

La bambina mostrava segni di malessere da qualche giorno: i genitori l'avrebbero vista cadere "in un sonno sempre più profondo". Hanno così deciso di portarla in pediatria all'ospedale San Matteo, dove è arrivata in coma. Ad allertare la polizia sono stati i medici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Una delle ipotesi è che la piccola abbia raccolto una piccola quantità di cannabis lasciata dai genitori sul tavolo o caduta per terra e che l'abbia ingerita.