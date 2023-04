Abusi su una bambina disabile di 7 anni, arrestati il padre e un amico di famiglia

Una bimba disabile abusata per anni dal padre e da un amico di famiglia. Questo l'atroce spaccato emerso da un'indagine dei carabinieri di Crotone. Il padre della bambina e l'amico - entrambi ultracinquantenni di Scandale - sono stati arrestati.

La piccola ha una disabilità intellettiva, adesso ha sette anni e gli abusi sarebbero iniziati quando ne aveva appena tre. La madre, anche lei vittima di maltrattamenti fisici e verbali, avrebbe tentato più volte di fermare il marito ma senza riuscirci. I carabinieri parlano di un "contesto familiare di gravissimo degrado socio-culturale".

Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione degli assistenti sociali insospettiti dai comportamenti inusuali della piccola sia nel contesto sociale sia in quello scolastico. I racconti forniti poi dalle vittime degli abusi, le intercettazioni telefoniche e ambientali e le testimonianze raccolte anche se in un contesto caratterizzato da reticenze e omissioni, malgrado la realtà fosse evidentemente nota ai più stretti familiari, hanno permesso di arrestare i due indagati e allontanare la madre e la bambina entrambe ospitate adesso in strutture protette.