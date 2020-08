Bimba trascinata via dalle acque del lago: senza esito le ricerche della 12enne scomparsa

Non è stato ancora ritrovato il corpo della bambina di 12 anni dispersa ieri pomeriggio tra le acque del Lago di Como davanti alla spiaggia di Abbadia Lariana.

Le ricerche sono proseguire fino a tarda ora ieri sera, senza esito. La bambina si trovava in acqua insieme alla madre nella località che i residenti chiamano “La punta”, poco più a sud del Parco Ulisse Guzzi della Poncia. Originarie del Gambia e residenti entrambe a Monza, madre e figlia si sono trovate improvvisamente in difficoltà in un punto in cui il fondale del lago diventa subito profondo. La bambina è stata trascinata via dalle forti correnti del lago dopo essere sfuggita di mano alla madre, mentre la donna è riuscita a tornare a riva aiutata da alcune persone che si trovavano sul posto.

Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, i cui sommozzatori stanno da ieri cercando il corpo, la piccola non sapeva nuotare e sarebbe sparita in un attimo trascinata sul fondo e al largo dalla corrente, scrive Askanews. Le ricerche sono continuate fino a mezzanotte e sono ricominciate questa mattina quando i sub hanno ripreso a scandagliare i fondali. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigli urbani, la guardia di finanza e i carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quello che anche diversi testimoni avrebbero definito un tragico incidente.

L'ipotesi più accreditata al momento, secondo LeccoToday, è che il corpo della bambina possa essere stato trascinato dalle correnti nei pressi della galleria di immissione sulla SS36 in località San Martino. Le forti piogge attese per oggi, purtroppo, potrebbero non rendere possibili le ricerche.