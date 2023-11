Ingerisce la droga dei genitori: bambina di 11 mesi in ospedale

È stata trasportata in ospedale dopo aver ingerito della droga. Nel reparto di terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma c'è una bambina di appena 11 mesi. A portarla in ospedale sono stati i genitori domenica pomeriggio, dopo aver avuto difficoltà a svegliare la figlia, trovata in un anomalo stato soporifero. Padre e madre sono poi stati denunciati per maltrattamenti in famiglia.

Sono stati i medici del reparto pediatrico del nosocomio universitario a ricoverare intorno alle 15 d ieri - domenica 5 novembre - la bambina trasportata d'urgenza dai genitori, entrambi romani, che hanno poi raccontato sia al personale sanitario sia ai poliziotti delle volanti intervenuti sul posto che la figlia aveva ingerito una pallina di hashish, trovata dalla stessa mentre gattonava nell'appartamento di Casal Bruciato dove risiedono l'uomo e la donna. I poliziotti hanno perquisito l'appartamento, all'interno del quale hanno poi trovato e sequestrato una modica quantità di hashish. Informata l'autorità giudiziaria sul caso indagano gli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia.

Già in passato un'altra bambina piccola - di poco più di un anno - era stata ricoverata in un ospedale romano, il policlinico Gemelli dopo aver ingerito dell'hashish trovato in casa della mamma. In quel caso, come raccontato dalla madre della piccola, la figlia aveva trovato il "fumo" mentre la donna si stava rollando una "canna". Era il luglio del 2021. A distanza di due anni e mezzo un altro caso.