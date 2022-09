Bambina morta schiacciata dall'altalena: tre indagati, tutti i punti da chiarire

La procura di Avezzano, in provincia dell'Aquila, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per far luce sulle responsabilità della morte di Alessia Prendi, la bambina di 12 anni travolta dalle travi in legno dell'altalena su cui giocava nel cortile dell'oratorio di San Pelino. Gli indagati, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbero tre: il parroco don Antonio Allegritti, il sindaco facente funzioni Domenico Di Berardino e l'architetto Antonio Ferretti, referente del settore lavori pubblici, urbanistica e patrimonio del comune di Avezzano. L'accusa ipotizzata dalla procura nei confronti dei tre è quella di omicidio colposo.

I carabinieri stanno indagando per chiarire i diversi punti oscuri della vicenda. Le indagini dovranno appurare come e perché quella struttura di legno nel cortile della parrocchia si sia potuta spezzare all'improvviso. Che fosse pericolosa e deteriorata risulterebbe evidente dal fatto che si è spezzata alla base dei pali che avrebbero dovuto sostenerla e dal fatto che alcuni genitori, a quanto pare, ne avevano già segnalato la pericolosità. Da individuare anche eventuali responsabilità sia sulla mancata sicurezza che sulla vigilanza.

Lo scorso aprile, riporta il Messaggero, la giunta aveva dato il via libera all'approvazione del contratto di comodato d'uso con cui la parrocchia di san Michele arcangelo ha concesso al comune, per sei anni, l'utilizzo di alcuni locali dell'oratorio per scopi sociali. Nel contratto, però, non si farebbe riferimento agli spazi esterni, che dovrebbero essere rimasti sotto la competenza della parrocchia. Tuttavia, non è ancora chiaro a chi spettasse il controllo dei bambini, visto che la parrocchia aveva coinvolto una cooperativa. Mentre le indagini proseguono, il pm ha disposto un accertamento tecnico irripetibile, l'esame esterno sulla salma della bimba.

La piccola Alessia Prendi spesso trascorreva alcune ore in oratorio per giocare e divertirsi insieme ad altri bambini. Non è ancora chiaro se la 12enne si stesse dondolando sull'altalena o stesse tirando le corde per l'arrampicata quando la struttura ha ceduto e la trave l'ha colpita. L'impatto è stato fatale per la bimba: i soccorsi - di un infermiere che si trovava lì per caso prima, e del 118 poi - non sono valsi a nulla.