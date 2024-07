Bambina annegata mentre partecipa al centro estivo, su 7 accompagnatori solo due maggiorenni

Anisa aveva solo sette anni e stava trascorrendo la giornata al bioparco di Caraglio, nel Cuneese, col centro estivo. La piccola però è finita nel lago ed è morta annegata. Adesso la procura di Cuneo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Si devono accertare eventuali responsabilità. Cosa è successo? Chi doveva vigilare? È proprio sulla catena dei controlli che si concentra l'attenzione degli inquirenti. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Alberto Braghin, che coordina le indagini insieme al procuratore aggiunto Ciro Santoriello.

Anisa morta annegata al bioparco

Sappiamo che la bambina faceva parte di una comitiva organizzata dal centro estivo della parrocchia di Demonte, il paese della valle Stura in cui viveva insieme alla propria famiglia. C'erano decine di bambini di tutta la valle. Improvvisamente gli organizzatori si sono accorti che non era nel gruppo e sono scattate le ricerche. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Cuneo, Torino e La Spezia, il soccorso alpino e la guardia di Finanza. È stata ritrovata cadavere dai sommozzatori dei vigili del fuoco in fondo al lago del bioparco. Inutili i tentativi di rianimarla.

Con i bambini c'erano sette accompagnatori, ma solo due maggiorenni. Proprio la loro posizione è la più problematica. Dove erano quando la bimba è finita in acqua? Cosa facevano? Allo stesso modo si deve accertare il ruolo dei bagnini del bioparco, due più un assistente. "Vanno valutati quali fossero i compiti loro e quali quelli degli accompagnatori. Il profilo giuridico è complesso", dicono gli inquirenti. Meno probabile, secondo la procura, che vengano chiamati in causa i gestori della struttura (per adesso sotto sequestro, ndr), a meno che non emergano gravi omissioni a loro carico, al momento non ipotizzabili. È stata anche disposta l'autopsia sul corpo della piccola, per capire le cause del decesso e se possa avere avuto un malore.

Il bioparco, che si chiama "AcquaViva", è stato inaugurato nel 2022 in località Bottonasco, nella bassa Valle Grana. Sorge su quindici ettari di terreno in una ex polveriera militare. Al suo interno sono presenti un lago balneabile, il "Biolago", e un bacino da oltre 50mila metri cubi d'acqua. Con un'estensione di 3.400 metri quadri il biolago balneabile viene definito "il più grande d'Italia".

La tragedia di Anisa ricorsa quella di Vincenzo, 10 anni, morto cadendo il 27 giugno in un pozzo artesiano a Palazzolo Acreide, (Siracusa) sempre durante un campo estivo. Nel registro degli indagati ci sono il proprietario del terreno di contrada Falabia dove si trova il pozzo e l'educatrice 54enne che era col piccolo e che si è lanciata nel pozzo in un disperato tentativo di salvarlo.

Incidenti al lago, una vittima ogni due giorni

La Società italiana di medicina ambientale (Sima) ricorda che solo nel periodo che va dall'1 giugno al 17 luglio si contano già diciannove le persone morte nei fiumi e nei laghi italiani, poco meno di una vittima ogni due giorni. La Società chiede "maggiore prevenzione e più controlli sul territorio". "Ogni anno - stima la Sima - nel nostro Paese sono circa 400 le persone che muoiono annegate in acqua (mare, laghi, fiumi, torrenti), mentre nel mondo i decessi per annegamento ammontano a 2,5 milioni solo nell'ultimo decennio. Considerando i casi emersi sulla stampa nazionale e locale, solo tra giugno e luglio si contano già 19 cadaveri rinvenuti nelle acque di fiumi e laghi italiani. Le vittime più frequenti, secondo l'Oms, sono i bambini tra 1 e 4 anni, seguiti da quelli di età compresa tra 5 e 9 anni". Una strage che sembra non fermarsi.