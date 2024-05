Morta una bimba di 10 mesi: avrebbe ingerito candeggina

Tragedia a Noto, in provincia di Siracusa, dove una bambina di 10 mesi è morta dopo essere stata trasportata d'urgenza in ospedale. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla, per la piccola non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione avrebbe ingerito del detersivo, forse candeggina.

Cosa sappiamo

La tragedia si è consumata nel pomeriggio, in seguito a quello che potrebbe sembrare un incidente domestico. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia successo all'interno dell'abitazione. Secondo quanto riferito agli investigatori la bimba sarebbe caduta accidentalmente dentro un secchio contenente acqua e candeggina ma saranno le indagini a chiarire cosa sia realmente accaduto.

I carabinieri sono stati allertati dal pronto soccorso attorno alle 16.45. Recatisi nell'abitazione della famiglia hanno trovato la madre sotto shock per la tragedia, insieme ad altri bambini.