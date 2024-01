Bambina di 7 anni muore folgorata: i parenti assaltano l'ospedale

Una bambina di 7 anni muore folgorata forse dopo aver toccato alcuni cavi elettrici all'interno di un campo rom, i parenti assaltano l'ospedale e danneggiano un'auto della polizia. A denunciarlo è il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi Sinistra. L'episodio sarebbe accaduto nel primo pomeriggio di sabato 13 gennaio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Intorno alle ore 15, la bimba folgorata sarebbe arrivata già morta all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dal vicino campo rom che sorge in via Carrafiello, in località Pontericcio.

Secondo quanto racconta il parlamentare, la bimba, presa in carico dai sanitari, sarebbe stata anche intubata per tentare di rianimarla, ma è stato tutto vano. In ospedale sarebbe scoppiato il caos. I presenti hanno contattato il deputato per denunciare l'accaduto: mentre un primo gruppo di dieci accompagnatori della bimba si è introdotto con forza nel pronto soccorso, a bordo di pulmini sarebbero arrivate altre decine di persone a dare manforte, tra parenti, amici e conoscenti della famiglia della piccola, distruggendo una macchina della polizia. Solo l'arrivo di altre pattuglie ha indotto i più agitati ad allontanarsi. Sul posto, infatti, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato e del reparto mobile, che hanno riportato la calma.

"Da anni - afferma Borrelli - chiediamo di salvare i bambini costretti a vivere nel degrado dei campi rom, dove niente è garantito ai minori in termini di sicurezza, igiene e formazione. La piccola morta folgorata è la testimonianza di quali gravi rischi i bambini corrano in certi contesti. Il campo di Giugliano è solo uno dei tanti che insistono nell'area a nord di Napoli, popolati spesso da persone violente il cui stile di vita è molto volte oltre la legge. Si tratta spesso di insediamenti fuorilegge dove non esistono norme di sicurezza e i bambini sono abbandonati al degrado. Mi auguro che questa sia la goccia che faccia traboccare il vaso e si arrivi presto a una soluzione definitiva. Solidarietà ai sanitari del pronto soccorso e alle forze dell'ordine. Chiediamo che sia rapidamente fatta luce sulla morte di questa bambina e su tutto ciò che è successo al pronto soccorso".

Dai primi rilievi effettuati sul posto, come apprende NapoliToday, all'interno del campo sarebbe stato riscontrato il collegamento abusivo ad una cabina elettrica a bassa tensione situata in prossimità e sarebbero stati trovati cavi elettrici esposti potenzialmente pericolosi. Personale della polizia scientifica, del commissariato di Giugliano, con il supporto di personale Enel e dei vigili del fuoco, si sono recati in via Carrafiello per le verifiche del caso.