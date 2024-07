Yasmine morta dopo essere svenuta in piscina, nelle telecamere la verità sulla morte della bimba

Una comunità in lutto e un'indagine alle battute iniziali. Sestri Levante piange la morte di Yasmine Mekkaoui, la bimba trovata esanime in piscina mentre era al centro estivo e poi deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dove era stata ricoverata d'urgenza. Gli inquirenti lavorano per capire cosa sia successo. Un incidente? Un malore? Forse una malattia congenita che nessuno conosceva? E i soccorsi, sono stati adeguati e tempestivi? Tutte domande che non hanno ancora una risposta.

La bimba, originaria di Sestri Levante, giovedì era a Sesta Godano con il centro estivo per una giornata in piscina con altri venticinque bambini delle scuole materne e primarie di Pila, Val di Canepa. La piccola è stata trovata in acqua, non respirava più. Un'assistente l'ha soccorsa ed è stato dato l'allarme. Quindi la corsa in ospedale e il tragico epilogo.

La Procura della Spezia ha aperto un fascicolo e i carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. La speranza è che abbiano inquadrato la bimba e che si possa così ricostruire cosa è accaduto.

Il sindaco Francesco Solinas racconta che "sono stati molteplici e ripetuti i tentativi che alla fine hanno permesso al cuore di riprendere il battito. Dopo essere stata stabilizzata, la bambina è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove la situazione è apparsa subito più che disperata. I genitori sono stati accompagnati al Gaslini dai nostri servizi sociali che, nell'attesa fatta da lunghe ore di angoscia, non li hanno mai lasciati soli. Siamo attoniti e impotenti - continua il sindaco - di fronte al muro della morte e lo siamo ancora di più davanti all'incomprensibilità di quanto è accaduto a questa bambina di sette anni, strappata improvvisamente all'affetto della mamma, del papà, delle sorelle e dei fratelli. Con grande commozione e affetto, tutta la città di Sestri Levante si stringe intorno a loro".