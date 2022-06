Bambina di 11 anni muore in piscina

Una bambina di 11 anni, Valentina Contino, è morta annegata nella piscina comunale scoperta a Bra, in provincia di Cuneo, dove abitava con la sua famiglia, nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno 2022. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri. Sarebbe stata colta da un malore mentre stava facendo il bagno. A soccorrerla erano stati inizialmente i familiari, che non hanno potuto fare altro che assistere impotenti alla sua breve agonia: ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.

La piccola era con i familiari, tra cui una nonna, per un pomeriggio di svago e alla ricerca di fresco. Era in acqua insieme a dei parenti quando si è sentita improvvisamente male e ha perso i sensi. I familiari l'hanno subito portata a bordo dell'impianto e hanno dato l’allarme. Prima il personale della struttura e poi i sanitari hanno tentato fino all’ultimo di rianimarla. Ci hanno provato per cinquanta minuti. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivato infine il medico legale per le verifiche del caso, per dare il via libera a ricomporre la salma da trasportare al vicino ospedale, in attesa delle decisioni della Procura di Asti per un eventuale esame autoptico.