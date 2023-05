Presa a bastonate dal papà mentre fa i compiti: bambina scappa e si rifugia al bar

È a casa e sta facendo i compiti, quando arriva il suo papà che invece di aiutarla la picchia con un bastone. A vivere l'incubo è una bambina di 11 anni di Torrevecchia, nella zona nord ovest di Roma, che ha trovato il coraggio di scappare e rifugiarsi in un bar. Sono stati i titolari dell'attività, vedendola arrivare disperata e piena di lividi, a consolarla in attesa dei carabinieri.

La vicenda è raccontata da RomaToday. Secondo quanto è emerso, la bambina è fuggita di casa per sottrarsi al papà che l'aveva presa a bastonate mentre era impegnata a fare i compiti. Una scena che si sarebbe ripetuta anche in altre occasioni. Questa volta però ha aperto porta di casa ed è scappata. Aveva lividi sulle braccia e sulle gambe, come hanno riscontrato i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo.

Sono intervenuti i carabinieri ed stato applicato il "codice rosso". La bambina, la mamma e la sorella piccola sono state portate in una struttura protetta come richiesto del tribunale dei minori. Il padre è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.