Tenta di rapire una bambina in chiesa: "È mia". Arrestata

A Vercelli una donna di 30 anni è stata arrestata dalla polizia perché gravemente indiziata del reato di tentato sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata. La trentenne, sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, il 31 maggio scorso avrebbe tentato di sottrarre una bambina di 5 mesi alla madre mentre entrambe si trovavano in chiesa, non riuscendo nel suo tentativo solo per la decisa resistenza opposta dalla donna che si è successivamente rifugiata nel cortile di un condominio fino all'arrivo di una volante della polizia.

L'episodio è avvenuto in una chiesa del centro cittadino: la madre, seduta sui banchi, è stata avvicinata dalla giovane che avrebbe cercato più volte di impossessarsi del passeggino con la neonata all'interno, sostenendo che quella fosse la sua bambina. Notando l'insistenza della giovane, la madre è uscita fuori dalla chiesa, cercando di chiedere aiuto ad alcuni passanti. Dopo la richiesta di soccorso sul posto è arrivata la polizia, con gli agenti che hanno iniziato a cercare la giovane, che nel frattempo si era allontanata, facendo perdere le sue tracce.

Gli agenti, in base alle descrizioni ricevute dalla madre e da alcuni testimoni, sono riusciti successivamente a individuare la presunta autrice del tentato sequestro e a ricostruire la vicenda. Ora è stata arrestata. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Vercelli su richiesta della locale procura.