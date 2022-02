La bambina scomparsa 3 anni fa è stata ritrovata: era nascosta in casa del nonno, con la mamma

Una bambina di appena sei anni, data per scomparsa nel 2019, viene ritrovata viva e apparentemente in buona salute. Ma la gioia vira presto nell'orrore: la piccola era segregata in una stanza segreta in casa del nonno. La carceriera sarebbe stata la madre, 33 anni, adesso in carcere. La paradossale vicenda arriva da New York, comune di Saugerties.

La polizia sta ricostruendo la vicenda, che ha ancora contorni poco chiari. La piccola Paislee era stata dichiarata scomparsa dalla contea di Tioga, New York, nel luglio del 2019 quando aveva 4 anni. Le autorità dell'epoca credevano che fosse stata rapita dai suoi genitori, Kimberly Cooper, 33 anni, e Kirk Shultis Jr., 32 anni che proprio in quei giorni rischiavano di perdere la custodia della bimba e della sorella maggiore. Ma le indagini si sono arenate. In questi giorni, le nuocve informazioni che hanno portato alla perquisiizione Lo stabile però, nel 2019, era già stato passato al setaccio.

Gli agenti hanno notato che le scale erano costruite in modo strano. Così hanno smontato letteralmente alcuni pannelli facendo l'assurda scoperta: in un angusto spazio c'erano Paislee e la madre. Nonno e genitori della piccola sono stati arrestati. Gli uomini sono poi stati rilasciati in attesa del processo, mentre la madre è ancora in cella.