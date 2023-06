Bambina di cinque anni scomparsa nel nulla

Sono ore di frenetiche ricerche e di appelli social. Una bambina di cinque anni è scomparsa nel nulla a Firenze, nella zona di Novoli. Ieri mattina "Cata" (il nome completo Cataleya) era nell'edificio in cui vive, l'ex hotel Astor che è occupato da varie famiglie, mentre la madre era al lavoro. Sarebbe sparita intorno alle 13. Poco prima di far perdere le proprie tracce avrebbe bisticciato con un cuginetto. Spesso stava a casa dello zio quando la madre era assente. A un certo punto ieri la piccola avrebbe deciso di scendere in casa propria ma quando la madre ha fatto ritorno a casa la piccola era sparita. La madre una volta tornata a casa dal lavoro non l'ha trovata. L'ha cercata ovunque, poi è andata dai carabinieri per denunciare la scomparsa.

Quando è stata vista l'ultima volta Cataleya indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. Le ricerche si concentrano nella zona di via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi. Prendono parte alle ricerche i vigili del fuoco e la comunità peruviana, cui appartiene la famiglia della bambina. Numerosi gli appelli diffusi sui social e via Whatsapp. Chiunque la avvisti o abbia notizie utili può contattare immediatamente i carabinieri. Al lavoro anche l'unità cinofila lungo il fiume Mugnone e nei pressi del parco delle Cascine. Le ricerche non hanno dato nessun risultato fino a questo momento.

