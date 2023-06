Kataleya scomparsa nel nulla a 5 anni: si cerca la bambina, c'è anche l'ipotesi rapimento

L'angoscia aumenta. Sono ore di frenetiche ricerche e di appelli social. Una bambina di cinque anni è scomparsa nel nulla a Firenze, nella zona di Novoli. Ieri mattina "Kata" (il nome è Kataleya) era nell'edificio in cui vive, l'ex hotel Astor che è occupato da varie famiglie, mentre la madre era fuori per lavoro.

Chicllo Alvarez Mia Kataleya, questo il nome all'anagrafe, sarebbe sparita intorno alle 13. Poco prima di far perdere le proprie tracce avrebbe bisticciato con un cuginetto. Nulla di anomalo. Spesso la piccola stava a casa dello zio quando la madre era assente. A un certo punto ieri la piccola avrebbe deciso di scendere al piano inferiore in casa propria, ma quando la madre ha fatto ritorno a casa la bimba era sparita. Nessuna traccia di lei. La madre una volta tornata a casa dal lavoro non l'ha trovata, l'ha cercata ovunque, poi è andata dai carabinieri per denunciare la scomparsa.

I carabinieri hanno attivato il piano per le persone scomparse e messo in campo tutte le forze disponibili. Quando è stata vista l'ultima volta Kataleya indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. Le ricerche si concentrano nella zona di via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi. Prendono parte alle ricerche i vigili del fuoco e la comunità peruviana, cui appartiene la famiglia della bambina. Tantissime persone si sono date appuntamento in piazza dalla Piccola, da dove sono partite vere e proprie squadre di ricerca per battere a tappeto l'intero quartiere e la città tutta.

Numerosi gli appelli diffusi sui social e via Whatsapp. Chiunque la avvisti o abbia notizie utili può contattare immediatamente i carabinieri. Al lavoro anche l'unità cinofila lungo il fiume Mugnone e nei pressi del parco delle Cascine. Le ricerche non hanno dato nessun risultato fino a questo momento.

La madre della bimba scomparsa: "Sono passate troppe ore"

"Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente". Così un appello della madre della bimba peruviana. "Sono tornata dal lavoro e la bambina non c'era", ha detto la donna davanti alla struttura. La madre, parlando coi giornalisti accorsi sul posto, ricorda un litigio che c'è stato poco tempo fa "con una famiglia al terzo piano" dello stesso stabile "perché facevano troppo rumore" e poi un'aggressione avvenuta nello stesso stabile per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello "ma lui non c'entrava niente". Dettagli che potrebbero non avere nulla a che fare con la scomparsa.

Nelle ricerche, alcuni occupanti dell'ex hotel si sarebbero rifiutati di contribuire attivamente. La madre di "Cata" gira per il quartiere gridando il nome della figlia. Scene strazianti. Le ricerche in queste ore sembrerebbero concentrarsi soprattutto nel palazzo dove la bimba vive e in uno adiacente.

Appello della prefettura

"Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112 la locale Arma dei Carabinieri". Così in una nota la prefettura di Firenze. "Ieri sera - si legge ancora nella nota -, ricevuta la segnalazione di scomparsa della minore Chicllo Alvarez Mia Kataleya, nata nel 2018, sono state attivate le ricerche così come previsto dal 'Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse' che vede il coinvolgimento, nelle attività di ricerca e soccorso, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e di altri soggetti istituzionali. Le attività di ricerca sono tutt'ora in corso e sono coordinate dall'Arma dei Carabinieri in stretto raccordo con la prefettura e la Procura della Repubblica".

Ipotesi rapimento o allontanamento

Si batte ogni pista. "Tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l'allontanamento". Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze giunto sul posto. "Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamane, ma non ci sono tracce la piccola sarebbe scomparsa attorno alle 15 e la madre è tornata dal lavoro verso le 15.15 non trovandola". Da quell'ora la piccola Chicllo Alvarez Mia Kataleya è svanita nel nulla. Firenze si mobilita per cercarla.

"Stiamo ricevendo in queste ore telefonate da diversi cittadini che ritengono di aver visto la bambina in località intorno a Firenze. Stiamo controllando e verificando le segnalazioni", ha aggiunto il generale Vitagliano. "Ci sono telecamere del comune qui attorno che stiamo riesaminando nel dettaglio. L'ultima immagine evidente è quella che la bambina rientra nell'edificio, poi ci sono immagini meno chiare con adulti che escono. Stiamo passando le telecamere al setaccio. E' vero che l'ultima immagine evidente è che la bambina sia dentro ma non mi sento di escludere che possa essere uscita magari coperta da un adulto", ha concluso. Certezze in questa storia ce ne sono pochissime.

Si cerca Kataleya.

