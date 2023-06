La bimba scomparsa, la pista del mitomane, il tentato suicidio del padre: "Kata è sparita da 30 ore"

Proseguono senza sosta le ricerche di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa a Firenze e residente nell'ex hotel Astor, uno stabile occupato di via Maragliano 100 dove abita la famiglia insieme a un altro centinaio di persone. La piccola è stata vista per l'ultima volta intorno alle 14.30 di ieri domenica 11 giugno 2023. Il comandate della polizia provinciale Gabriele Vitagliano ha riferito che tutte le piste sono ancora aperte. Le forze dell'ordine continuano a ricevere molte segnalazioni di avvistamenti.

Una notizia riferita a FirenzeToday questa mattina è che il padre di Kata avrebbe tentato il suicidio due volte nel corso della giornata: la prima a casa sua, provando a ingerire del detersivo, la seconda in ospedale dove era tenuto in custodia, cercando di strozzarsi con un cavo. L'intera comunità che sta attualmente occupando lo stabile è scesa in strada per una manifestazione in cui chiede che venga fatta giustizia.