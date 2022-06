Muore bimba di cinque anni dopo essere scomparsa dalla spiaggia

Ore terribili a Torre Annunziata, provincia di Napoli, dove una bambina è morta annegata nelle acque di un lido. Cinque anni, si chiamava Vittoria Scarpa. La bimba si trovava in spiaggia insieme a sua madre e alla sorellina più piccola, mentre il papà era al lavoro. Intorno alle 13 la donna ne ha denunciato la scomparsa e sono partite le ricerche, sia da parte delle forze dell'ordine che da parte di altri bagnanti. Sono partiti anche diversi appelli social, soprattutto per il timore che qualcuno potesse averla rapita. In realtà Vittoria, giocando, si era avventurata da sola in acqua e aveva perso il senso dell'orientamento, facendo perdere così le proprie tracce.

La piccola è stata ritrovata in acqua circa due ore dopo la sua scomparsa dagli uomini della Capitaneria di porto. Era aggrappata ad una boa ma priva di conoscenza. L'hanno portata a riva tra la folla, poi all'ospedale San Leonardo di Castellammare dove c'è stato un ultimo, inutile, tentativo di rianimarla. Il decesso è avvenuto alle 16.30. Sulla vicenda è già stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Torre Annunziata.