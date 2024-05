Bambina di 8 anni scomparsa: il weekend a casa dei parenti e il terribile sospetto

La polizia la sta cercando ovunque. Sono ore di ansia e apprensione a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dove è scomparsa una bambina di 8 anni. Della piccola non si hanno più notizie da domenica 26 maggio. In base a quanto emerso finora, la bimba era affidata alcuni giorni a settimana agli zii, dopo che il tribunale aveva sospeso la potestà genitoriale alla madre e al padre, arrestati lo scorso aprile, ma da ieri si sono perse le sue tracce.

La bambina era stata affidata dal tribunale dei minori dell'Aquila a una comunità, ma durante il weekend poteva essere ospitata dai parenti, in alcune fasce orarie. La scomparsa sarebbe avvenuta durante uno degli affidi ai parenti ed è stata segnalata alle forze dell'ordine.

Qualche settimana fa i genitori e il fratello maggiore della bambina sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione in casa a San Giovanni Teatino, gli investigatori hanno trovato armi e panetti di hashish, a quanto pare anche nella camera dove la bambina dormiva. Proprio a seguito degli arresti, il tribunale per i minori ha affidato la piccola a una comunità e in alcune fasce orarie e nel fine settimana agli zii.

Al momento l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che la minore sia in fuga con un parente. Un drammatico sospetto su cui andrà fatta chiarezza.